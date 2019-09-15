سارة الودعاني متوترة بسبب انتفاج شفاهها

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - عبرت سارة الودعاني، عبر حسابها على انستغرام، عن توترها بسبب انتفاج شفتيها بعد خضوعها لحقن فيلر.

وتشرت سارة الودعاني صورة لها بدت فيها بشفاه منتفخة وعلقت قائلة: “سويت شفايفي مره متوتره بنات انها منتفخه وش الحل !

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