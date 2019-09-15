شاهد.. احمد موسى: “أردوغان بنى قصر 1000 غرفة ومسمعناش كلمة”

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شيّد قصرا منذ 3 سنوات، يضم ألف غرفة، ولم يسمع أحد أي انتقاد له.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، على قناة صدى البلد: “محدش جاب سيرته أو تكلم عنه، ومسمعناش كلمة”، متابعا: “الرئيس السيسي كان واضحا في كلامه عن القصور.. محدش بياخد حاجة معاه، وما يحدث في مصر يحدث في أي مكان آخر”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تحدث بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب عن القصور الرئاسية التي يبنيها مؤكدا انها ملك لمصر وليست له، حسب تعبيره.