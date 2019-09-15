الحكم بالحبس سنتين ضد ” أحمد عبد الله محمود ” .. وزوجته : ” يوم مميز .. كسبت قضيتي بعد ما استحملت واتمرمطت كتير والنهايات أخلاق “

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 09:54 صباحاً - قضت محكمة جنح أكتوبر بالقاهرة يوم أمس السبت حكما بحبس الفنان المصري ” أحمد عبد الله محمود ” لمدة سنتين بتهمة خيانة الأمانة .

ويأتي ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي أقامتها ضده زوجته المنفصلة عنه الفنانة السورية ” سارة نخلة ” .

وصدر الحكم ” حضوريا ” أي بحضور أحمد عبد الله محمود وبذلك أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ وفقا لما صرح المحامي ” عاصم قنديل ” محامي سارة نخلة .

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبد الله بالحبس لذات المدة ثم قام بعمل معارضة على الحكم ويصدر هذا الحكم عليه .

وأشار ” شعبان سعيد ” محامي الفنان أحمد عبد الله محمود بإنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله خلال 10 أيام .

ومن جانبها احتفلت الفنانة السورية وملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة بصدور هذا الحكم ضد زوجها حيث نشرت صورة تتضمن رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تحدثت بها عن انتظارها لهذا الحكم منذ سنة وما مرت به خلال تلك التجربة .

فكتبت قائلة : ” اليوم يوم مميز بالنسبالي كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام و الكمال بالصبر والاتكال على ربنا والحمدلله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل استاذي و سندي المستشار عاصم قنديل المحترم حقي هايرجعلي و بحكم محكمة الحمدلله .. اليوم المحكمة حكمتلي الحمدلله و كسبت القضية بالرغم من انه جايب ناس تشهد زور وهم ولا شافوا و لا سمعوا حاجة بس ربنا شايف وعارف واظهر الحق وفلوسي هاترجعلي بالقانون وبحكم محكمة ” .

Advertisements

وأضافت سارة : ” انا استحملت كتير كتير و ناس كتير شاهدة وطول الوقت بقول مش عايزة محاكم و مش عايزة الموضوع يكبر ولكن الطرف التاني هو المسؤول عن كل دا و الراجل هو المسؤول في الآخر وعود كاذبة و تأجيل ومماطلة .. النهايات أخلاق و انا اتمرمطت و غلبت سنة كاملة على ذمة راجل لا عايز يطلقني و لا عايز يرحمني وكل شوية يعملي قضية جديدة هو ومامته ” .

وتابعت : ” ناس كتير تدخلت وانا كبرت للناس كلها وسايرت كتير وناس كتير عارفين سارة صبرت قد ايه سنة كاملة رايحة جاية و بقول حسبنا الله ونعم الوكيل .. بقول الكلمتين دول عشان محدش يحاول يقولي يا سارة ليه كدا و يا سارة خلينا نحل الموضوع بشكل ودي .. انا غلبت يا جماعه سنة كاملة ولا يصح الا الصحيح في الآخر ” .

واختتمت سارة نخلة رسالتها وكتبت في رسالة إلى السيدات وإلى كل من دعمها : ” ما تتكسفيش تطالبي بحقك عشان الي كلوا حقك عمرهم ما اتكسفو وهم بيبلعوه .. البلد دي فيها قانون و فيها رجالة تهد جبال ولا يرضوا ان ست تتظلم رجالة بصحيح وقفوا معايا في أزمتي .. شكرا للقضاء المصري العادل النزيه الشريف و شكرا لرب العالمين وشكرا لأهلي الي استحملوني و استحملوا وجع الدماغ ” .

يذكر أن زواج أحمد عبد الله محمود وسارة نخلة تم في عام 2015 ولم يستمر سوى أربعة سنوات بسبب خلافات عديدة بينهما أدت إلى طلبها الطلاق ولم تثمر الزيجة عن أطفال .