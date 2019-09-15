شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. انطلاق المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا شمال غرب المغرب والان مع التفاصيل

ينطلق، الإثنين، المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا شمال غرب المغرب الذي يسلط الضوء في دورته الجديدة على المساواة بين الجنسين في قطاع السينما، ويستمر حتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي هذا الإطار ينظم المهرجان بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في المغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي ندوة بعنوان "من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية".

وقالت إدارة المهرجان إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار "تعزيز صورة المرأة في الصناعة السينمائية والسمعية والبصرية".

ويشمل برنامج الدورة الـ13 للمهرجان مسابقتين إحداهما للأفلام الروائية الطويلة وتضم 12 فيلما والأخرى للأفلام الوثائقية وتضم 5 أفلام إضافة إلى برامج موازية وورش عمل وحلقات نقاش.

وتتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكندا ومقدونيا والولايات المتحدة والأردن وألمانيا وجمهورية التشيك وبوركينا فاسو.

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وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان الذي يعرض 5 أفلام روائية ووثائقية لمخرجات تونسيات هن هند بوجمعة وسونيا شمخي وسارة عبيدي وأسمهان لحمر وأريج سهيري.

وبجانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه جمعية أبي رقراق ورش عمل وندوات وأنشطة سينمائية متعددة.

وقال نور الدين شماعو، رئيس المهرجان، رئيس جمعية أبي رقراق: "في كل سنة هنالك الجديد في المهرجان الذي يشق طريقه بثبات لفك العزلة الثقافية عن مدينة سلا العريقة ويفرضها كوجهة مغربية فنية وثقافية أخرى".

ويتضمن البرنامج جلسة حوار تجمع السينمائي المغربي أحمد بولان والممثلة الإسبانية إستير ريجينا.

وتكرم الدورة الجديدة من المهرجان 4 صانعات ونجمات السينما هن المنتجة التونسية درة بوشوشة ومصممة الأزياء السنغالية أومو سي والممثلة المغربية منى فتو والممثلة ماجدولين إدريسي.