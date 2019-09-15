كايلي جينر على غلاف مجلّة “بلاي بوي”… صور جريئة بعدسة حبيبها

متابعة بتجــــــــــــرد: ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر للمرّة الأولى على غلاف مجلّة PlayBoy بعدسة حبيبها مغني الراب ترافيس سكوت، وتحدّثا سوياً عن حياتهما بعد إنجاب ابنتهما ستورمي وكيف أثّرت الأبوة على حياتهما الجنسية في عددٍ خاصٍ من المجلة بعنوان “Pleasure Issue”.

وكشفت كايلي (22 عاماً) أنّ ولادة “ستورمي” البالغة من العمر 19 شهراً لم تُؤثّر على حياتها العاطفية مع حبيبها في حين قال الأخير “يدعي كثيرون أنّ إنجاب طفل سيُؤثّر على الحياة الجنسية لكنني أشعر بالعكس تماماً”.

والملفت في هذا العدد أنّ ترافيس سكوت هو من التقط صور كايلي جينر المثيرة، فظهرت في لقطةٍ بحمالة صدر حمراء، وبأخرى بفستانٍ أبيضٍ شفاف.