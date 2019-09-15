ما حقيقة تقاضي مينا مسعود أجرًا ماديًا نظير مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي؟

متابعة بتجــــــــــرد: قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أن النجم العالمي مينا مسعود لن يتقاضي أجرًا نظير حضوره فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلي 27 أيلول/سبتمبر الحالي.

وأضاف منسي، في تصريحات له، أن مسعود متحمس لزيارة مصر رفقة عائلته، مشيرًا إلى أنه سيصل إلي القاهرة قبل حفل افتتاح الجونة السينمائي بيوم واحد، لرغبته في إجراء جولة سياحية بمنطقة الأهرامات وأبوالهول.

وأوضح أن هناك مفاوضات جارية بين نجمين عالميين آخرين لحضور فعاليات الدورة، ولكن لم يتم حسم الاتفاق معهما حتي هذه اللحظة، بحسب قوله، إلا أنه تحفظ عن ذكر اسميهما في الوقت الحالي.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تشهد تكريم الفنان المصري محمد هنيدي والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.