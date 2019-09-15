نادين نجيم تعلن انفصالها: القرار لم يكن سهلا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم انفصالها عن زوجها المهندس هادي الأسمر، عبر تغريدة على حسابها بموقع "تويتر".
وأكدت أن هذا القرار لم يكن سهلا، ومهما كانت الأسباب التي دفعتها للطلاق ستظل حريصة على ود الصداقة والاحترام مع طليقها ووالد أطفالها.
وقالت نجيم في تغريدتها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا، ما في كلمة تعبر عن شعوري بها اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".
يذكر أن نادين نجيم تزوجت بالمهندس هادي الأسمر منذ 7 سنوات، وكان مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان الماضي هو آخر أعمالها الفنية وشاركها البطولة الفنان السوري قصي خولي ومعتصم النهار، كما كرمها مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة الجمعة في دورته العاشرة.
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