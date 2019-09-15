افتتاح فيلم "دم النخل" بدمشق.. هذا ما كشفه النّجوم لفوشيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بحضور الرّئيس السوريّ بشار الأسد وعائلته، افتتحت المؤسّسة العامة للسّينما فيلم "دم النخل"، من تأليف ديانا كمال الدين وإخراج نجدت أنزور، وبحضور نجوم الفيلم وعدد من النجوم والفنانين، بالإضافة إلى حضور كبير من قبل المهتمّين والمتابعين.

يتناول الفيلم حكاية مدينة تدمُر السوريّة إبّان دخول داعش إليها خلال الأزمة السورية وحكاية الآثار التي يبحثون عنها، والمعاناة التي عاشها مدير الآثار خالد الأسعد، من أجل حماية كنوزها الأثرية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم لجين إسماعيل، جوان خضر، مصطفى سعد الدين، عامر علي، جهاد الزغبي، قصي قدسية، مجد نعيم، محمد فلفلة، وغيرهم.

فوشيا حضرت العرض الخاصّ، والتقت أبطال الفيلم وعدد من الفنانين الحاضرين.