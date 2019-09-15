مشاعل الشحي عن تسريب الفيديو الخاصّ: صدمةٌ لي ولعائلتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي الطريقة التي تمّ بها تسريب مقطع فيديو خاص لها، على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه دون الحجاب على رأسها.

وطالبت مشاعل متابعيها على السوشال ميديا بمساعدتها في عدم انتشار هذا المقطع، وذلك من خلال الامتناع عن إرساله لأيّ شخص آخر، مشيرة إلى أنّها ستبتعد لفترة عن الجميع لكي تستطيع أنْ تنسى مع حدث معها.

وكتبت الشحي عبر حسابها: "اللي صار كان صدمة بالنسبة لي ولأهلي وعمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف.. الموضوع وما فيه واحدة من صديقاتي اللي واثقه فيها كانت تصور سناب والفيديو موجود بذكريات السناب نفسه وتعرض سنابها للهاكر يعني البنت ما لها ذنب وللحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني مو أكيد هذا الكلام والفيديوهات كانت خاصه جدًا وما حد يشوفها، أصلا المفروض ما يكون لها وجود من الأساس".

وتابعت: "بكون صريحة معاكم الموضوع أثر فيني ودخلني في حالة صدمة ودمرني وبنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته وراح أضل أشكره.. وشكرًا لعيال زايد ولعيال سلمان على وقفتكم".

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واختتمت حديثها، قائلة: "أنا حاليًا محتاجه وقت أكون بعيدة عن الناس وعن كل حد إن شاء الله إذًا في أي شيء جديد بخصوص الموضوع راح اخبركم عنه.. وإذا وصلتكم فضيحة أي أحد خلها توقف عندك الدنيا دوارة ولا تخلون أي شيء يخرب بينا لأن هذا مبتغاهم بالعكس علاقتنا تقوى وقت الشدة لأن تربينا نكون على قلب واحد".

وكانت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، قد وجدت نفسها في ورطة، بعد تصدّر اسمها محرّك البحث "جوجل" واحتلالها للمركز الأوّل "تريند" على "تويتر"، وذلك فور انتشار مقطع فيديو مشالها بعنوان "فضيحة سناب مشاعل الشحي" مع فنانة إماراتية تدعى "ميثا محمد".

وتسبّبت مشاعل الشحي في حدوث حالة من الجدل على السوشال ميديا في الإمارات ودول الخليج، بسبب هذا المقطع، حيث طالب عدد كبير من المتابعين بالكشف عن حقيقته.