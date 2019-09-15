رانيا فريد شوقي تُعلن ذكرياتها مع أول يوم دراسة

استعادت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، ذكرياتها مع أول يوم دراسة والطقوس التي كانت تقوم بها والدتها يوميًا.

رانيا فريد شوقي، قالت خلال لقائها مع كاميرا "كايروا شو"، إنها لم تكن شقية، ولكنها كانت لا تحب المدرسة، كما أنها كانت تنام بملابس المدرسة حتى تستيقظ من النوم وتذهب للمدرسة سريعًا.

أما عن طقوس والدتها فكان كوب اللبن طقس يومي لها، حتى أنها من سرعة تناولها لكوبها كانت والدتها تظن أنها لم تشربه وقامت بإراقته.

كما تحدثت عن أبنتيها مؤكدة أنها فشلت في تعويدهم على كوب اللبن، وأصعب لحظاتها هي الاستيقاظ مبكرًا لمساعدتهم قبل بداية اليوم الدراسي.

وأكدت رانيا فريد شوقي، أنها لم تهرب يومًا من الدراسة طوال فترة إبتدائي ولكن خلال فترة الإعدادي فعلت ذلك.

Advertisements

رانيا فريد شوقي، تشارك في الوقت الحالي في عروض مسرحية "الملك لير" ويشارك الفنان الكبير يحيى الفخراني في بطولتها النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبدالغفور وهبة مجدي ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم

قد يهمك ايضا

رانيا فريد شوقي تهنئ محمد هنيدي على عودته للمسرح بـ" ٣ أيام في الساحل "