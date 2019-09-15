اغب علامة يُعلن سبب خلافه مع سيمون أسمر

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، سبب خلافه مع المخرج الراحل سيمون أسمر، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 11 سبتمبر/أيلول.

وقال خلال تصريحاته على خلفية مشاركته في جنازة المخرج سيمون أسمر، إن سبب خلافه معه لأنه لم يشتغل معه تجاريًا، مؤكدًا أنه كان دائمًا يقول المبدع سيمون أسمر لا يليق به العمل في التجارة والاحتكارات.

وأضاف، كنت أتمنى أن أرى سيمون أسمر فقط في الفن والإبداع لأن التجارة ليست شغلته، وأنها أوصلته إلى السجن في بعض الأوقات وحرمتنا من فنه.

ونعاه في نهاية اللقاء قائلًا: "ما بيلبق له الغياب وما بيلبق للبنان غياب سيمون أسمر".

سيمون أسمر، تم تشييع جثمانه الجمعة من كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت، وشارك في الجنازة الفنانة نجوى كرم، وراغب علامة، ووائل كفوري، والفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، ووليد توفيق، والليدي مادونا، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه وعائلته.

يذكر أن جثمان سيمون أسمر، تم نقله إلى بلدته غزير، ووارى الثرى بمدفن العائلة، ومن المقرر أن تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية السبت من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، والأحد من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة الحبشية- غزير.

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