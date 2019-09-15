أصالة تؤكد أنها لم تُكمل دراستها بسبب عملها

قالت الفنانة السورية أصالة، إنها بدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في السادسة من عمرها وقدمت أول أعمالها "في قصص الشعوب".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية “cbc”، أنها بسبب عملها في سن صغيرة لم تستطع إكمال دراستها وأنتهت دراستها في فترة الثانوية.

كما أكدت أنها تهتم كثيرًا بالثقافة والأدب ولذلك هي مطلعة وتقرأ كثيرًا، وذلك على خلاف ابنتها شام والتي تهتم بالعلوم والكيمياء أكثر .

وكشفت اصالة خلال الحلقة أن ابنتها شام الذهبي، ألغت منحتها في كيمبردج، وذلك ببسب عدم قدرتها على الابتعاد عنها لأنها عائلة عاطفية جدًا.

كما ردت على الانتقادات التي تعرضت لها أغنية "مدينتي"، والتي عرضت في شهر رمضان الماضي، بسبب فخامة الأغنية قائلة: "شعرت بأن فيها بعض المبالغة".

وأضافت، "حسيت أنه لابد أن يكون هكذا لأنه ليس شيئًا عاديًا وإلا لما التفت الناس له".

Advertisements

وتابعت: "أنا قدمت الأغنية لأن لها أكثر من معنى وأنا شخصيًا غنيتها لمدينتي الشام، لأن كل شخص يشتاق لمكان وأنا اشتاق للشام فوضعت كل الشوق اللي عندي في الأغنية".

قد يهمك ايضاً:

أغنية جابوا سيرته لأصالة تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

رامي صبري ينجحُ في أغنية رفضتها أصالة