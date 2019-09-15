نبيلة عبيد تؤكد سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها سعيدة بتكريمها في مهرجان الإسكندرية في دورته المقبلة موضحة أنها سعيدة بمشوارها الفني والتي حققت فيه مجموعة من النجاحات وكان أهم نجالح لها هو حب الجمهور موضحة أنها سعيت دائما خلال مسيرتها الفنية من اختيار الأعمال التي يحبها الجمهور موضحة أن نسبة مشاهدة أفلامها على الفضائيات تسعدها.

و قالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة إلى "لايف ستايل" عن مشروعاتها المقبلة أنها تستعد لعمل سينمائي تعود به لمعشوقتها السينما وتفكر في تناول مجموعة مهمة من القضايا التي تهم الشباب.

وأضافت نبيلة عبيد أن السينما تمتلك الآن الإمكانيات الكبيرة ولكن لابد من وجود موضوعات تهم الشباب ومراحل عمرهم فالسينما دائما كانت مرآة الشعوب.

وتابعت نبيلة أنها تفتقد بشدة زملائها التي عملت معهم والذين رحلوا عن عالمنا موضحة أن في عام 2019 فقدت زميلين مهمين لها قدمت معهما نجاحات كبيرة منهم الفنان عزت أبو عوف والفنان فاروق الفيشاوي داعية الله لهما بالرحمة.

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