شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تنافس بعمل درامى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفترة الماضية الفنانة ريهام حجاج على بطولة مسلسل رمضاني بتوقيع شركة سينرجى ولم تستقر على سيناريو أو مخرج حتى الأن، حيث رشح المطرب أحمد فهمى ليشاركها فى بطولة العمل ولم يتم التوقيع معه بشكل رسمى حتى الآن.

وكانت آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر علي ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

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