سهيلة بن لشهب بعد حصولها على جائزة بمهرجان الفضائيات: ما أعظم ذلك الشرف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حضرت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية لتسلم جائزة أفضل فنانة عربية شابة لعام 2019.

الفنانة الجزائرية نشرت صورة لها بعد تسلم الجائزة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، معبرة عن سعادتها الشديدة بهذه الجائزة.

سهيلة وصفت شعورها، بقولها: “ما أعظم ذلك الشرف الذي يكون لك وانت تتوج أمام ألمع الفنانين في الساحة العربية.. وما اروع تلك اللحظة التي ينادوك فيها للتكريم و يسبق اسمك الفنانة الجزائرية”.

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وأضافت: “حقا شعور وإحساس لا يوصف بالكلمات.. مزيج بين فرح.. فخر.. خوف.. ومسؤولية.. جائزة أضيفت لرصيدي تعني لي الكثير و انا في بدايات مسيرتي الفنية”.

وتابعت: “فضلا من الله و من بعده الفضل لكم يامن تسعون كل السعي كي لا اكون الا في الاماكن الراقية.. لن انسى تلك التي كانت سندي في كل خطوة اخطوها و لو لاها لما كنت سهيلة التي تعرفونها (امي)”.

واختتمت كلامها بقولها: “شكرااااا لكم أحبابي وتاج راسي شكرا لكل من ساهم في هذا التتويج من قريب او بعيد.. سأعمل كل ما بوسعي لرد هذا الجميل باعمال في مستوى حجمكم و رقيكم.. ربي يديم جمعتنا والقادم أجمل بإذن الله”.