شكران أوفالي تستعيد رشاقتها وتكشف جديدها في أحدث ظهور مع مولودتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت الكاميرات الفنانة التركية شكران أوفالي في أحدث ظهور لها مع مولودتها الأولى «ميهران إيلا» خلال جولة تسوق جمعتهما في مركز زورلو التجاري.

شكران بدت في كامل أناقتها بإطلالة كلاسيكية من الأبيض والأسود، كشفت عن رشاقتها واستعادتها لقوامها المثالي، وفقدانها للوزن الزائد الذي اكتسبته بعد الحمل والولادة.

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نجمة «ثأر الإخوة» كشفت عن اكتسابها لحوالي 30 كيلو أثناء رحلة الحمل، وهو ما نجحت في خسرانه بعد اتباعها نظام غذائي صحي، كما اعربت عن اشتياقها للوقوف أمام الشاشة، لافتة إلى أنها تستعد للعودة للتمثيل بعد فترة أجازة عبر مسرحية جديدة تشارك في بطولتها أمام النجم التركي أنور صايلاك، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

يُذكر أن شكران أوفالي متزوجة من لاعب كرة القدم جانر إركين الذي احتفلت بزفافها عليه يناير 2017 بعد قصة حب جمعتهما في إيطاليا، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى أغسطس 2018.