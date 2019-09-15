إنجي علي تمطر معتصم النهار بالقبلات أمام زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية إنجي علي متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو للقائها مع النجم السوري معتصم النهار، أمام زوجته خلال حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة والتي أقيمت في فندق سميراميس إنتركونتيننتال.

إنجي علي، قالت في الفيديو لزوجته: “أنا بموت في زوجك بجد أنا بعشقه، تابعته في خمسة ونص، ويوم ماشفته حضنته حضن والناس كلها انتقدوني بسببه من كتر ما عشت مع شخصية جاد في المسلسل”.

وأضافت: “سعيدة إني شوفتك في مصر للمرة الثانية”.

Advertisements

وكانت إنجي علي قد استضافت معتصم النهار، بعد نجاح مسلسل “خمسة ونص”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة، وكانت هي الزيارة الأولى لمعتصم لمصر.

“خمسة ونص”، من بطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومعتصم النهار.

وتم تكريم الفنان معتصم النهار، في مهرجان الفضائيات العربية عن دوره في العمل، كما تم تكريم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بجائزة أفضل فنانة لعام ٢٠١٩.

يذكر أن معتصم النهار، تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم “عقدة الخواجة”، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، والعمل من إنتاج محمد الوزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي.