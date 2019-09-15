حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح ينتظران مولودهما الأول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد عامين من الزواج، ينتظر الفنان المصري حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبدالفتاح طفلهما الأول خلال الأسابيع المقبلة.

حمدى الميرغني احتفل قبل يومين بعيد زواجه الثانى من إسراء، ونشر فيديو عبر حسابه الخاص علي “انستجرام” مكون من ألبوم صور رومانسية لهما وعلق :«عيد ميلاد حبيبتي كل سنة وانتي معايا انهارده بحتفل بعيد ميلاد جديد لبنتي عيد ميلاد بيتجدد فيه حبي ليكي و يزيد فيه شوقي ولهفتي عليكي و يكبر بيه احساس تعلقي بيكي وله مليون كلمة اوصف يوصف سعادتي و فرحتي بوجودك جنبي و معايا يا كل حياتي و فرحة دنيتي ربنا يخليكي ليا و يقدرني علي سعادتك».

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كما احتفلت إسراء بعيد زواجهما من خلال حسابها الخاص، ووجهت لزوجها كلمات رومانسية رقيقة، وكشفت عدد من المصادر المقربة من الثنائي أنهما ينتظران طفلهما الأول.

حمدي الميرغني تعرف على إسراء من خلال مسرحيات «مسرح مصر»، والذي قدمها نجوم مسرح مصر الذين اكتشفهم الفنان أشرف عبدالباقي، وحققوا نجاحا كبيرا.

الفنان المصري يستعد للتحضير للموسم الأخير من مسرح مصر، كما تشارك إسراء في عدد من المسرحيات، بينما يقوم حمدي بتصوير أعمال أخرى.