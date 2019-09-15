الفنانة نشوى مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، بزفاف ابنتها مريم، وذلك وسط حضور عدد من النجوم.
نشوى مصطفى نشرت فيديوهات عقد القران، وحفل الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.
وشارك من النجوم في الحفل كل من الفنان ياسر جلال، والفنانة داليا البحيري وزوجها، والفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، والفنانة سلوى محمد علي، وأحيا الحفل الفنان مصطفى قمر.
نجوم الفن قدموا وصلا رقص على نغمات أغاني التسعينات التي قدمها الفنان مصطفى قمر وسط تفاعل من الحضور معهم.
الفنانة نشوى مصطفى، لم تتمالك نفسها فور رؤيتها لابنتها داخل قاعة الزفاف وانهارت من البكاء، وهو الأمر الذي علقت عليه الفنانة منال سلامة قائلة أفرحي يا نشوى.
يذكر أن مريم، هي مصممة أزياء واحتفلت بخطوبتها في شهر يناير الماضي وسط حضور عائلتيهما فقط.
وكانت نشوى مصطفى، قد احتفلت بزفاف ابنها الأكبر في شهر يوليو الماضي، والذي غنت فيه أغنية حققت ملايين المشاهدات.
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