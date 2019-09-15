نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم مساء أمس الجمعة حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشرة، والتي أقيمت في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة.

حفل افتتاح المهرجان شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم الفنان ماجد المصري والإعلامية إنجي علي والمذيع خالد عليش والفنان أحمد داود، والفنان سيد رجب ومنه فضالي والفنان محمد رمضان وأحمد رزق وإياد نصار ونرمين الفقي.

والفنانة والإعلامية إسعاد يونس والإعلامية بوسي شلبي والمطرب رامي عياش والفنانة حنان مطاوع، وأنغام، و الطفل ياسين نجل شقيقتها غنوة محمد، والفنانة صفية العمري، ولبلبة، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والإعلامي وائل الإبراشي، والفنان أحمد عبدالعزيز.

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كما شارك في الحفل الفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان السوري معتصم النهار، والفنانة المغربية دنيا بطمة، والفنانة الجزائرية سهيلة بن الأشهب، وغيرهم عدد كبير من النجوم.

يشار إلى أن مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، يقام في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

يذكر أن جوائز مهرجان الفضائيات العربية تنقسم إلى 3 جوائز هي: جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.