نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد نجلها وتنشر أول صور واضحة لطفليها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلاد نجلها، برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر.

ونشرت نادين نسيب نجيم، صورا من الحفل عبر خاصية الأستوري الشخصية بموقع “إنستجرام”، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها عن وجه طفليها حيث دائمًا كانت تحرص على عدم نشر صور وجهيهما.

الفنانة اللبنانية كانت قد احتفلت بزفافها على هادي أسمر، في عام 2012، وأنجبت منه طفليها هافين، وجيوفاني.

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من ناحية أخرى، كان أخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل “خمسة ونص”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولتها بمشاركة الفنانين السوريين قصي خولي، ومعتصم النهار، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

وكرمت الفنانة اللبنانية في مهرجان الفضائيات العربية والذي أقيم في مصر يوم الدجمعة 13 سبتمبر، بجائزة أفضل فنانة عربية عن دورهافي مسلسل “خمسة ونص”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

كما تم تكريم زميلها النجم معتصم النهار، عن دوره في نفس المسلسل وذلك في حضور زوجته .