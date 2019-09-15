نشوى مصطفى تغني لابنتها في حفل زفافها وتحذر زوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، أغنية جديدة في حفل زفاف ابنتها مريم، قامت بإعدادها لها مخصوص.

نشوى مصطفى، كشفت خلال الاغنية عن معاناتها مع ابنتها في تجهيز أساس منزلها، والألوان الغريبة التي كانت تطلبها منها.

كما حذرت زوجها حازم، من حركات ابنتها وملابسها التي تلقيها وتبحث عنها لساعات، وسط تفاعل كبير من الحضور معها خلال الأغنية.

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وشارك في حفل الزفاف عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، ودايلا البحيري، وزوجها، ومها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، والفنانة صابرين، وسلوى محمد علي، والفنانة منال سلامة، وزوجها المخرج عادل لبيب، والفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان هاني رمزي، وأحيا الحفل الفنان مصطفى قمر.

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى، قدمت أغنية في حفل زفاف نجلها الأول والذي احتفلت به في شهر يوليو الماضي وحققت الاغنية نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين في أيام قليلة.

مريم، هي مصممة أزياء واحتفلت بخطوبتها في شهر يناير الماضي وسط حضور عائلتيهما فقط.

وكانت نشوى مصطفى، قد احتفلت بزفاف ابنها الأكبر في شهر يوليو الماضي، والذي غنت فيه أغنية حققت ملايين المشاهدات.