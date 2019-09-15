أول ظهور لحنان مطاوع بعد الإنجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حنان مطاوع، في حفل افتتاح الفضائيات العربية في دورته العاشرة والمقامة فعالياته في فندق سميراميس إنتركونتيننتال.

حنان مطاوع،أطلت بفستان رصاص واسع، ويعد هذا هو الزهور الأول لها بعد إنجابها مولودتها الأولى أماليا، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني.

وكشفت حنان مطاوع، عن إنجابها بعد فترة من والدتها موضحة أن اسم ابنتها هو فرعوني ويعني الأميرة الصغيرة إبنه الملك”.

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وكرمت حنان مطاوع، خلال المهرجان بجائزة الأفضل خلال عام 2019، عن دورها في مسلسل “لمس أكتاف”، مع الفنان ياسر جلال، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال وقت عرضه.

يذكر أن حنان مطاوع احتفلت بزفافها على المخرج أمير اليماني في شهر سبتمبر ٢٠١٦، في حفل زفاف كبير حضره حشد كبير من نجوم الفن والإعلام.

حنان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع عدد من النجوم ومنهم مي سليم، أميرة العايدي وريهام عبدالغفور، كما شاركت في مسلسل “لمس أكتاف”، مع الفنان يا سر جلال.

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