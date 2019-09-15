رجاء الجداوي تكشف عن مرض ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية رجاء الجداوي صورة لابنتها الوحيدة “أميرة”، على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن مرورها بأزمة صحية.

الفنانة المصرية لم تذكر أية تفاصيل عن مرض ابنتها، لكنها دعت لها بالشفاء، بقولها: ” سلامتك يا نور عين مامي، ألف ‏سلامة ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمني عليكي يا رب يا رب يا روح قلبي”.‏

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وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد نشرت من قبل صورة لابنتها وحفيدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رجاء وجهت رسالة لهما وقالت: «وحشتوني أوي أوي ربنا يرجعكم بالسلامة ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم لي»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

عدد من متابعي رانيا لاحظوا أنه لا يوجد شبه بينها وبين ابنتها أميرة المحجبة، بينما ورثت حفيدتها بعض ملامحها.

ورجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.