- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الفنانة المصرية رجاء الجداوي صورة لابنتها الوحيدة “أميرة”، على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن مرورها بأزمة صحية.
الفنانة المصرية لم تذكر أية تفاصيل عن مرض ابنتها، لكنها دعت لها بالشفاء، بقولها: ” سلامتك يا نور عين مامي، ألف سلامة ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمني عليكي يا رب يا رب يا روح قلبي”.
وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد نشرت من قبل صورة لابنتها وحفيدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
رجاء وجهت رسالة لهما وقالت: «وحشتوني أوي أوي ربنا يرجعكم بالسلامة ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم لي»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور.
عدد من متابعي رانيا لاحظوا أنه لا يوجد شبه بينها وبين ابنتها أميرة المحجبة، بينما ورثت حفيدتها بعض ملامحها.
ورجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تكشف عن مرض ابنتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.