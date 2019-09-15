زوجة يوسف الشريف تحتفل بعيد ميلاده في أجواء رومانسية.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري يوسف الشريف، الذي يوافق يوم 14 سبتمبر، بطريقة رومانسية جدا.
زوجة الشريف شاركت متابعيها بصورة من أجواء الحفل، والذي أقيم على ضوء الشموع بأحد المطاعم الكبرى، وذلك على حسابها الخاص على موقع “تويتر”.
زوجة الفنان المصري وجهت تهنئة لزوجها، بقولها: “كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي، ويارب سنين جاية سعيدة عليك وأنت في أحسن حال”.
وكان الفنان المصري يوسف الشريف قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاد ابنته الكبرى جنى الشريف، حيث كتب في رسالة لابنته عبر تويتر: «كل سنة وانتي طيبة يا جنى يا روح قلبي وعقبال 100 سنة ربنا يحميك انت ومامتك واخواتك».
وكتبت زوجته الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الخاص: «كل سنة وانتِ طيبة حبيبتي، مش مصدقة إن السنين جريت كده.. مش شايفاكي غير لسة صغيرة في حضني، ربنا يحفظك ويخليكي لينا ويا رب سنة حلوة وسعيدة عليكي».
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