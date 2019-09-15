ظهور نادر لوالدة الفنانة هنادي مهنا الفرنسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية لتسلم جائزتها كأفضل وجه شاب عن مسلسل “زلزال”.

الفنانة المصرية الشابة حضرت الحفل برفقة والدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها الفرنسية، في ظهور نادر لها، والتقطت عدد من الصور معهما.

هنادي تألقت في الحفل بفستان بيج طويل فضفاض مزين برسوممات لورود، من توقيع مصممة الأزيا فريدة زكي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

وكانت الفنانة المصرية هنادي مهنا قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

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هنادي كشفت أنه بعد تكريمها في مهرجان “همسة” تعرضت لأزمة صحية شديدة، ونشرت صورة ليدها بعد أن علقت بها المحاليل الطبية، وذلك على خاصية “ستوري” بموقع “أنستجرام”.

الفنانة الشابة أرجعت إصابتها إلى تعرضها للحسد، حيث نشرت صورة لسورة الفلق لإبعاد الحسد عنها، وقد تمنى لها جمهورها الشفاء العاجل.

والد هنادي، الموسيقار هاني مهنا، كشف تفاصيل حالة ابنته، بقوله: “هنادي كانت تعاني من بعض الآلام، وذهبنا بها للمستشفى صباح الخميس وأوضح الأطباء انها تعاني من التهاب القولون”.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “هنادي بخير والحمد لله وهي حاليا تتلقى العلاج في المنزل، ومن المقرر أن تلزم فترة راحة لأيام قليلة”.