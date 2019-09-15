خالد النبوي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري خالد النبوي الذكرى الاولى لوفاة والدته، بصورة وكلمات مؤثرة.
الفنان المصري نشر صورة جمعته بوالدته الراحلة، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، ونعاها قائلا: “أمي حبيبتي، فاتت سنة، وحشتيني، بدعي لك كل يوم، الله يرحمك، أعطيت كل شيء ولم تطلبي شيء، بإذن الله في الجنة”.
وكانت والدة الفنانة المصري خالد النبوي قد وافتها المنية يوم الجمعة 14 سبتمبر، بعد معاناة مع المرض.
الفنان المصري أعلن خبر وفاة والدته عبر حسابه على «فيس بوك»، وكتب: «أمي حبيبتي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يارب رحمتك الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون».
واعتذر خالد النبوي عن عدم إقامة عزاء لوالدته الراحلة، حيث كتب عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الشكر والعرفان والمحبة لكل الناس والأصدقاء وزملائي الأعزاء لمشاعرهم النبيلة التي غمرتني بعد رحيل والدتي.. اعذروني أنا غير قادر على الوقوف وتلقي العزاء “أمي كانت بالنسبة لي الوجود كله” لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».
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