سقوط الحصان فوقه وفقدانه للذاكرة.. تفاصيل صادمة عن حادث عاصي الحلاني.. شاهد إصاباته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لحادث في مزرعته بلبنان وذلك بعد أن سقط من على ظهر الحصان، وتم نقله لإحدى المستفيات الخاصة بلبنان.

الإعلامي اللبناني جمال فياض حرص على زيارة عاصي الحلاني في منزله، ونشر صور له، في أول ظهور له بعد الحادث، وقد ظهر الفنان في الصور برقبة طبية، ويلف ضمادة طبية حول أصابع يده اليسرى، وبدا في حالة إعياء شديدة.

فياض كشف تفاصيل الحادث، على حسابه الخاص على “إنستجرام، حيث كتب: ”عاصي نجا من خطر جسيم، وأن وحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت -لا سمح الله- أن تكون كارثية. والحكاية كما رواها لنا تقول أنه كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع إبنه الوليد في براري الحلانية. ويقول عاصي أنه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط، في حين يقول الوليد أن الحصان تعثّر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطاً على الرقبة والقفص الصدري”.

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وتابع: “غاب عاصي عن الوعي تماماً، فحمله الوليد واتصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه الى المستشفى، المحلي ثم مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركبة -رزق. وهناك رقد عاصي غائباً عن الوعي ليومين متتاليين، إستفاق من غيبوبته فاقداً الذاكرة، غير واعٍ لما حصل له. وعندما بدأ يستعيد وعيه وذاكرته جزئياً كانت أولى كلماته متمتماً بسؤال أين الوليد؟ هل هو بخير ؟ ثم أين كوليت؟ وظلّ يهجس بهذين السؤالين،والمحيطون به كانوا يجيبون على سؤاله أكثر من مرة. وفي اليوم الثالث صحصح قليلاً، لكن ظلّ ناسياً ما حصل له بالضبط”.

وأضاف: “طبعاً قام الأطباء بكل الواجب بمهنية عالية، والنتيجة ، عدة كسور في الساعد الأيسر، وكسور صغيرة بالخنصر والبنصر في يده اليسرى، وقد لجأ الطبيب لزراعة سيخين فولاذيين فيهما لتثبيتهما تحت التجبير. أيضاً هناك كسور جزئية في الأضلاع، ناتجة عن سقوط الحصان عليه. رضوض في الخد الأيسر تسببت بتورّم شديد في الخد والعين حتى الجبين. رضوض مؤلمة وتورّم في كوع اليد اليسرى، وفي الساق اليسرى. أما الرقبة، فقد تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة، ما استدعى زراعة “براغي ” لتثبيتها”.

واستطرد: “لم يكن مجرّد حادث عرضي بسيط، كانت إصابة كبيرة، وحدها العناية الإلهية حمته وقدّر الله وما شاء فعل. وقد ألغى عاصي حفله الكبير الذي كان قد أعلن عنه في فندق “كونكورد” قبرص، كما اعتذر عن المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً أن يشارك فيه للإعلان عن مهرجان الخيول بيروت الذي سيُقام برعاية دولة الرئيس سعد الحريري في ١٢ تشرين الأول (أكتوبر) القادم..أيضاً سيتمّ تأجيل تصوير بعض حلقات برنامج “ذا فويس كيدز” التي يشارك فيها كعضو في اللجنة التحكيمية”.

واختتم كلامه قائلا: “عاصي الحلاني، حمداً لله على سلامتك، منحك الله عنايته ورعايته وبركته لأنك إنسان، وهو يعرف ما تفعل، ولم يضع أجرك عنده!.. الحمدلله، وقدّر الله وما شاء فعل”.