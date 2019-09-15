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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت الفنانة البحرينية هيفاء حسين حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حبيب غلوم.
الفنانة اليحرينية شاركت جمهورها بصورة جمعتها بزوجها، ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض فضفاض وظهر بروز بطنها واضحا بشكل كبير، مما كشف عن حملها في الشهور الأخيرة.
هيفاء أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي #صباح_الخير”.
الفنانة البحرينية كشفت عن موعد ولادتها، في تصريحات صحفية: “سألد في ديسمبر بإذن الله فأنا في شهري السابع فيما أفضل أن يكون جنس الجنين مفاجأة لكن أتمنى أن تكون بنتا لأن لدي ولد، وزوجي أيضا يتمنى ذلك “.
أما عن اسم الطفل أكدت أنها لم تتفق مع زوجها حبيب غلوم على الاسم بعد، قائلة: “عادة يقع الزوجين في صراع بسبب اختيار الاسم ولكن الزوج ينتصر غالبا».
يذكر أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين قد تزوجت مرتان، وقد رزقت بابنها «سعد» من زوجها الأول ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان حبيب غلوم.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء حسين تُعلن عن حملها الأول.. وهذا موعد ولادتها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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