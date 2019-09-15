تامر حسني يُشعل ستاد القاهرة بحضور نجوم الفن والرياضة والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات جماهيرية، والتي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي، بحضور غير مسبوق من الآلاف من الجنسين من مختلف الجنسيات والأعمار.

الفنان المصري افتتح الحفل بأغنية “بنت الآيه”، بعدها قام بتحية الجمهور، وعلق علي اللوك الذي ظهر به مازحا: “ايه رأيكم في القرعة دي .. منورة؟”.

تامر قدم عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي امتد لأكثر من ١٥ عام، منها: “ريح بالك” ،”تليفوني رن” ، “كفياك اعذار” ،”ناسيني ليه” ،”مايحرمنيش منك” ،”بطلة العالم في النكد” ،”لوكنت نسيت” .. وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة.

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الفنان المصري حرص علي إيقاف الحفل لصعود عدد من الجمهور من ذوي القدرات الخاصة علي خشبة المسرح بناء علي طلب منه عندما لاحظ وجود عدد كبير منهم في الصفوف الأولى حيث تبادل معهم الصور التذكارية بطريقة ال selfie .

وقد تم تنظيم الحفل بمواصفات لايف عالمية لوليد منصور، بالإضافة إلى المؤثرات البصرية وال fire works للفنان أحمد عصام الذي خطف أنظار الجمهور علي مدي نصف ساعة.

وخلال فقرة تامر طالب بوقف الحفل حفاظا علي تواجد بعض أفراد الجمهور التابعين للشركة الراعية في المنطقة المخصصة لل fire works كي لا يصابوا بالسنة النيران، حيث قال: “اقسم بالله ماهغني غير لما يجي صاحب الحفل يحل المشكلة دي ” وبالفعل تم احتواء المشكلة سريعا.

كما شهد الحفل تكريم تامر حسني كأفضل مطرب، وأحمد عصام كأفضل لاعب مؤثرات بصرية استعراضية و fire works، وفريق واما كأفضل البوم عن “الصيف ابتدي” الذي تم إطلاقه مؤخرا، وأحمد صلاح حسني كأفضل فنان شامل، واللبنانية رزان مغربي كأفضل فنانة و إعلامية، ومن نجوم الرياضة المميزين تم تكريم محمد بركات، ونور خطاب، ومذيع fm خالد جواد.