وفاة والد زوجة المطرب رامي جمال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المطرب المصري رامي جمال عن وفاة والد زوجته اللواء سيد عبدالجواد.

وأعلن رامى جمال، وفاة والد زوجته عبر عبر تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التدوينات “تويتر”، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالي والد زوجتي والرجل العزيز جدًا علي قلبي اللواء سيد عبد الجواد الشاذلي نسألكم الدعاء له ولكل موتانا».

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المطرب المصري لم يعلن عن موعد تلقي العزاء أو الجنازة، بينما تلقى العزاء من قبل أصدقائه ومحبيه.

رامي جمال أطلق مؤخرا أغنية «دايما بخير» عبر يوتيوب، بمناسبة عيد الأم، والأغنية من ألحان خالد عز وكلمات محمد شرشر.

وآخر كليباته كانت أغنية “البرد” التى حققت نجاحا كبيرا، وتعد الأغنية الرابعة التى يصورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم، وصورها جميعاً فى لندن، وهى: “مفيش منها” و”ماتظلمنيش” و”تعيشى ليا”، من إخراج كريم نجيب، ومن تصوير”روبى براينت”، و”زاك سانى».