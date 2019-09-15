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صور.. كواليس الألبوم الجديد لنجم ذا فويس كيدز يوسف فرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد يوسف فرج نجم ذا فويس كيدز حالياً لتسجيل أول مينى ألبوم غنائى له، يتضمن 6 أغانى، ويتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم الشاعر أسامة الخواجة والملحن حسن الليثى والشاعر والملحن هشام منسى والموزع كاجو ومحمد روما وياسر الأمين، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم فى موسم رأس السنة.

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ومن مفأجآت الألبوم تعاون يوسف فرج مع الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى فى أغنية، ومن المقرر أن يصور 5 أغانى، ويقوم بتصوير الكليب المخرج محمد أبو الليف.

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كما يستعد يوسف فرج خلال الفترة المقبلة لإحياء 4 حفلات ثلاثة داخل مصر بمحافظات مختلفة "العين السخنة، والإسكندرية، والقاهرة"، وواحدة خارج مصر بألمانيا فى شهر يناير المقبل.

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وحرص يوسف على توجيه رسالة شكر لنجم الجيل الفنان تامر حسنى على دعمه الكبير له، وحرصه على التوجيه العديد من النصائح له، واعتباره أخا صغيرا له، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيظهر معه فى العديد من حفلاته.

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يذكر أن يوسف فرج شارك النجم تامر حسنى فى أغنيتين هما "الله شاهد"، و"لو هلف الدنيا ديا" مع عدد من أطفال برنامج ذا فويس كيدز.

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