شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. حكاية النجم العالمى توم هاردى من الإدمان إلى الترشح لأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم توم هاردي بعيد ميلاده الثاني والأربعين وسط احتفاء من جانب محبيه وجمهوره ممن يتعلقوا بأدواره الذي أثبت من خلالها نفسه كواحد من أهم النجوم على الساحة الفنية.





وربما لا يعرف كثيرون أن حيات الفنان كانت مليئة بالمواقف الصعبة والتحديات حيث عاني فى حياته بشكل كبير فى بدايته بسبب الإدمان الذى غرق فيه على مدار سنوات وكاد أن يدمر حياته حيث تسبب فى إنفصاله عن زوجته سارة ورد بعد زواج خمس سنوات بسبب إدمان المخدرات والكحول الذى لم يتمكن من التخلص منه بسهولة إلا بعد مشاركته فى فيلم Star Trek: Nemesis عام 2002 حين عزم آنذاك على التخلص من الإدمان وتمكن من ذلك بالفعل وفقاً لتصريحات أدلي بها فيما بعد أكد خلالها أنه كاد يخسر كل شىء فى حياته مثلما حدث مع زوجته مما استلزم منه وقفة مع نفسه لمقاومة الإدمان ليبتعد عن الدائرة المحيطة به ممن كانوا يأثروا فيه سلباً بالإضافة إلى تناوله العديد من الأدوية.





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لكنه تمكن بعد ذلك من النجاح فيما خطط إليه ويصبح واحد من اهم نجوم العالم حالياً وبمثابة الأيقونة الذى يعتمد عليها أكبر المخرجين فى العالم بالأدوار المعقدة كما ترشح للفوز بجائزة الأوسكار مرة وحيدة عن دوره في فيلم The Revenant.