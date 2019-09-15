رنا سماحة بفستان قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رنا سماحة لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء تواجدها في لبنان. وظهرت رنا في الصور بفستان قصير من اللون الأبيض مرصع بالفصوص، وحذاء بكعب عالٍ. يذكر أن سماحة تستعد لتصوير كليب "أميرة الحب" في لبنان، بعد الانتهاء من تسجيلها، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوجان.

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