طرح الأفيش الرسمي لفيلم "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر المخرج سعيد الماروق الأفيش الرسمي لفيلم الفلوس، للفنان تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام. وظهر في البوستر تامر حسني متصدرا وخلفه زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام. Advertisements وعلق المخرج: "قريبا". الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي عن قصة لتامر حسني، وإنتاج زين الكردي. كان تامر حسني قد كشف الشهر الماضي عن البرومو الأول لفيلم الفلوس، الذي تغير اسمه أكثر من مرة، ولم يلحق بموسم عيد الأضحى.

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