ناهد السباعي: "مثلي الأعلى ماريل ستريب.. وكنت باحبط من بعض المنتجين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعادت الفنانة ناهد السباعي نشر صورة لها تتضمن تعليقا يشيد بمسيرتها الفنية، عبر حسابها على إنستجرام.

وكُتب على الصورة: "النجمة ناهد السباعي، من أكثر الفنانات حصولا على جوائز وأكتر فنانة دايما بتترشح لمهرجانات كبيرة، ناهد السباعي مثال حي للنجمة السينمائية المصرية".

وعلقت السباعي على الصورة: "أنا طول عمري مثلي الأعلى ومثل كل الممثلات على فكرة عشان محدش يتريق أنه يكون زي ماريل ستريب، أكتر ست اترشحت لجوايز وأكتر ست نجحت علي المستوى الجماهيري والمستوى النقدي، بعد الكلمتين دول حاسة بجد إني حققت جزء صغير من اللي حلمت بيه، ألف شكر بجد ده كتير عليا، وشكرا لكل الناس اللي شايفة إن الجوايز الكتير شيء مشرف لمصر، عشان كنت باحبط جدا لما منتج أو مخرج يقولي سيبك من المهرجانات والجوايز مش بتاكل عيش".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي هو ظهورها في مسلسل الزوجة 18 مع حسن الرداد في رمضان، وفيلم اللعبة الأمريكاني مع أحمد فهمي.