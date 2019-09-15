شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان على أحمد سالم صاحب دور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان الليبى على أحمد سالم، الذى ادى دور الصحابى الجليل بلال بن رباح فى فيلم الرسالة سنة 1976عن عمر ناهز الـ 81 عامًا بعد صراع مع المرض، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وبدأت علاقة على أحمد سالم من مواليد العام 1945 بمدينة بنغازى، بالفن منذ أن كان طالبًا فى المرحلة الابتدائية، وبدأ حياته العملية مذيعا فى الإذاعة المسموعة ثم قارئا للأخبار فى التلفزيون الليبي، بحسب ما ذكرت تقارير اخبارية.

وشارك فى عدد الاعمال ومنها: "محكمة الشعراء" مسلسل تلفزيونى كوميدي، و«رحلة إلى» وثائقى ينتقل بين البلدان من إعداده وتقديمه، و"معكم فى اللغة والأدب" تقديمه وإخراجه، و"رياض عربية".

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ولمع نجمه بعد تجسيده فى العام 1976 لدور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم "الرسالة" بنسختين إنكليزية كان بطلها انتونى كوين والنسخة العربية بطلها عبدالله غيث، إخراج مصطفى العقاد وبتمويل من الزعيم الليبى معمر القذافي.

كما عمل مساعد مخرج فى فيلم "أسد الصحراء.. عمر المختار" وهو من إخراج مصطفى العقاد أيضاً. وشارك فى مجال الدورات وورش العمل كمدرب للنطق السليم للغة العربية.

وفى يوليو 2017 حظى بتكريم مجلس وزراء الإعلام العرب فى القاهرة أمس فى دورته الـ48 مع عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية العربية.

من أطرف تصريحاته: "لا أزال عاطلا عن العمل السينمائى منذ فتح مكة"، فى إشارة إلى مشهده الأخير فى فيلم الرسالة.