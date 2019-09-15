شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هل يتسبب رامى مالك فى فقد جيمس بوند لأحد المقربين منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يعد عميل المخابرات جيمس بوند غير قابل للموت فى كل أفلام السلسلة الشهيرة، فهو يتمكن من التغلب على كل التحديات والمعوقات التى تواجهه دائماً، ويتغلب على كل الخصوم مهما بلغت قوتهم إلا أن الجزء الأخير بتلك السلسلة الذى يلعبها دانيال كريج قد يحمل العديد من المفاجآت خاصة أنه يواجه فيه رامى مالك نجم الأوسكار.

موقع pagesix بدوره نشر تقرير مؤخراً تساءل فيه عن إمكانية موت جيمس بوند بنهاية السلسلة، حين أكد أن صناع الفيلم يخططون لعدة مفاجآت منها ما تم رصده مؤخراً بوفاة أحد المقربين منه، وذلك عبر الصور الذى تم تسريبها من الفيلم أثناء وجود دانيال كريج أمام المقابر وهو يبدو عليه علامات الحزن على فقد أحد أصدقائه، وذلك بعدما نشر النجم نفسه صورة له وهو ملطخ بالدماء بكواليس أحد مشاهد الفيلم.



james bond