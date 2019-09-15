شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "بوسي" تكشف حقيقة القبض عليها من منزلها بالقاهرة والان مع التفاصيل
فاجأت الفنانة المصرية بوسي، جمهورها بظهورها في لندن، وذلك بعد أيام من صدور حكم بحبسها بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون رصيد منذ سنوات.
ونشرت بوسي مجموعة من الصور لها عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، كنوع من نفي الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن القبض عليها من منزلها بالتجمع الخامس، بالقاهرة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين، بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون رصيد منذ سنوات، فضلًا عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعماله.
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