شكرا لقرائتكم خبر عن "مكسوف" أغنية سينجل لرنا سماحة فى الشتاء بتوقيع إسلام الحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى إسلام الحسن مع المطربة رنا سماحة بأغنية سينجل جديدة بعنوان "مكسوف"، وهى من كلمات وألحان أحمد عبد الفتاح.

وقال موزع الأغنية إسلام الحسن، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع المطربة رنا سماحة وثانى عمل مع بعض، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة لأنها تحمل طابعا دراميا.

ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج فى موسم الشتاء المقبل، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، التى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.