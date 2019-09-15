بسمة بإطلالة أنيقة ومبهحة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بسمة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة أنيقة ومبهجة، إذ ارتدت "جوب" قصير ملون، و"بلوزة" بيضاء، على هامش تواجدها في مهرجان تورنتو.

يذكر أن فيلم "بعلم الوصول" بطولة الفنانة بسمة، شارك في مهرجان تورنتو السينمائي، ومن بطولة بسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لـ"هشام صقر، و"فيلم كلينيك" لمحمد حفظي.