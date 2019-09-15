بعد سقوطه من أعلى حصان.. هاني شاكر يوجه رسالة لعاصي الحلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه نقيب الموسيقيين والفنان هاني شاكر رسالة للفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد أن سقط من فوق حصانه.

ونشر شاكر صورة للحلاني، عبر حسابه بموقع " إنستجرام"، وعلق: "أخي الحبيب عاصي الحلاني، ألف سلامه ليك يا حبيبي، وإن شاء الله تعود قريبا لجمهورك ولكل محبينك أحسن مما كنت بإذن الله".

كان عاصي قد سقط من فوق جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.

يذكر أن آخر أعمال عاصي أغنية "لبيك يا جزائر" من إنتاج شركة "روتانا"، وأطلقها في يوليو الماضي، وحققت ما يزيد على مليوني مشاهدة على "يوتيوب".