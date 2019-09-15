شاهد.. بوسي تكشف حقيقة القبض عليها من منزلها بالتجمع الخامس

فاجأت الفنانة بوسي، جمهورها بظهورها في لندن، وذلك بعد أيام من صدور حكم بحبسها بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون رصيد منذ سنوات.

ونشرت بوسي مجموعة من الصور لها

عبر حسابها على "إنستجرام"، لتنفي الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن القبض عليها من منزلها بالتجمع الخامس، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين، بسبب تحريرها لعدد من الشيكات من دون رصيد منذ سنوات، فضلًا عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعماله.

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