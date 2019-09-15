هيا الشعيبي تهنأ هيفاء حسين على حملها: ” فرحتلج من قلبي”

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - حرصت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على تهنئة الفنانة البحرينية هيفاء حسين بحملها. واعادت هيا الشعيبي نشر صورة هيفاء حسين مع زوجها التي اعلنت بها عن حملها وعلقت قائلة: “الف الف مبروك اختي وصديقتي هيفاء حسين فرحتلج من قلبي يستاهل دكتورنا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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