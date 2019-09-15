شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود يعتذر عن المشاركة فى "حجر الإسكندر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الفنان أحمد داود عن المشاركة فى فيلم "حجر الإسكندر" للنجمة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى، بسبب انشغاله فى عمل جديد يحضر له حالياً ولن يتم الإعلان عنه ويتكتم على تفاصيله، ويحاول مخرج العمل حالياً فى البحث عن بطل آخر ليقف أمام هيفاء وهبى خلال الأحداث بجانب أحمد الفيشاوى.

فيلم "حجر الإسكندر" كان يحمل عنوان "عقد الخواجة"، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها.

يشار إلى أن أحمد داوود يشارك فى فيلم "ولاد زرق2" للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وحقق الفيلم ايرادات عالية منذ طرحه فى السينمات.