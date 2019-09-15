شكرا لقرائتكم خبر عن "صباحى إنت" لراشد الماجد تحصد مليون مشاهدة في 72 ساعة فقط والان مع التفاصيل
تجاوزت أغنية "صباحي انت" التي صاغت كلماتها الشاعرة الإماراتية جموح وغناها الفنان راشد الماجد أكثر من مليون مشاهدة في خلال 72 ساعة من طرحها على القناة الرسمية للشركة المنتجة بموقع يوتيوب.
أغنية "صباحي إنت" من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وغناء الفنان راشد الماجد، وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وجيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبدالله البلوشي وإشراف الشاعر علي الخوار.
الجدير بالذكر أن الأغنية حققت مشاهدات عالية تجاوزت المليون مشاهدة خلال 72 ساعة، وهذا يدل على إحساس الأغنية الذي وصل إلى الجمهور المشتاق للعودة لزمن الفن الأصيل.
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