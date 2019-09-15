شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى تحيى حفلا فى أكتوبر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجبارى لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الشتاء المقبل، يوم السبت الموافق 12 أكتوبر فى مدينة نصر، ومن المقرر أن تقدم مسار إجبارى خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق" وغيرها.

واحتفت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة 12 سنة، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".