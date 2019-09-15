نيللي مقدسي بالأبيض وخالد الصاوي برفقة كلابه.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

نيكول سابا

نشرت المطربة نيكول سابا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة ومميزة نالت إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت وهي تحتضن نجلها الذي خفت وجه من الصورة.

أنغام

نشرت المطربة أنغام صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير من اللون الأسود.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة مميزة، مرتديا نظارة شمي.

خالد الصاوي

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نشر الفنان خالد الصاوي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة هو يجلس على السرير برفقة كلابه.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي تقف بجوار أحدي الرسومات على الحائط.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة، على طريقة سيلفي.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة سيتفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتديا فستان ابيض.

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.