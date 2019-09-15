ليالي الصيفية| هند رضا على البحر وسلمى أبو ضيف مع صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رغم اقتراب فصل الصيف من نهايته، ما زال بعض نجوم الفن يحصلون على إجازتهم الصيفية داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم:

سلمى أبوضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها في "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية مع إحدى صديقاتها.

شمس الكويتية

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها على "إنستجرام"، صورة لها من أمام البحر، من أحد الأماكن الساحلية التي تقضي فيها إجازتها الصيفية.

دنيا صلاح عبدالله

نشرت المذيعة دنيا صلاح عبدالله صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد، صورة عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، من أحد الأماكن الساحلية خلال رحلته في أوروبا، وظهر السعيد في الصورة بـ"قبعة وشورت".

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فراس السعيد

نشر الفنان فراس السعيد صورة له، عبر حسابه الرسمى بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها من على " يخت" في البحر، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قبعة"، وملابس الصيف، من رحلتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية.

محمد عبدالمعطي

نشر السيناريست محمد عبدالمعطي صورة، عبر حسابه بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها داخل "حمام السباحة"، من أحد الأماكن الساحلية.

منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورًا لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت رفقة إحدى صديقاتها، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية، وارتدت منى ملابس الصيف وقبعة.

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه" من أمام البحر، من أحد الأماكن الساحلية، التي تقضي فيها عطلتها الصيفية.