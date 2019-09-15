محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
فاجأت الفنانة نشوى مصطفي ابنتها "مريم" بأغنية خصصت لها لحفل زفافها، على ألحان أغنية شاكيرا "WAKA WAKA".
وغنت نشوى الأغنية مع ابنتها وزوجها في أجواء مليئة بالمرح والضحك، وسط مجموعة من الفنانين الذين أبدوا بإعجابهم بالأغنية وتفاعلوا معها.
وحضر حفل الزفاف، الذي أقيم الخميس الماضي، عدد كبير من الفنانين بينهم الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل، والفنانة منال سلامة، والفنان ياسر جلال.
وكانت نشوى قد احتفلت في يوليو الماضي بزفاف نجلها عبدالرحمن، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأهدت له أغنية داخل الحفل، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، منهم: ماجد الكدواني، منال سلامة، إدوارد، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، إيمي سالم، عزة مجاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد غنائها في حفل زفاف نجلها.. نشوى مصطفى تغني لابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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